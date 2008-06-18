Нужен диз главной страницы. Концепт и понимание того что нужно есть.

Нужен талантливый (и в меру адекватный ;-)) дизайнер, который реализует идею.

Жду инфу с ценами, сроками и портфолио. Как "индикативный" берем сайт http://www.ibs.ru/. Т.е. по сути вопрос - сколько бы вы взяли за дизайн главной этого конкретного сайта. После просмотра портфолио и понимания ценовых претензий - обсудим конкретное ТЗ.

В последствии диз второй страницы, блога и формы обратной связи, "флеширование" части.