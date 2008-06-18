Разработка дизайна сайта для детского сада

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок1207 просмотров
#1$

Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада.

Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный!

Условия конкурса:

- Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание

- Второй этап - в течении недели, дизайнерами учавствующими в конкурсе, предлагаются варианты концепций дизайна

- Третий этап - из представленных работ, отбираются три призера

- Четвертый этап - в течении недели дорабатываются концепции дизайна

*Производится предоплата в размере 50$ призерам.

- Пятый этап - определяется победитель конкурса.

*Производится оплата в размере 450$ победителю.

Все присланные работы размещаются по адресу:

i-promoter.ru/rus/konkurs/

Первый и второй этапы закончены - 29 июня. Спасибо всем кто прислал свои конкурсные работы.

Начался третий этап - до 6 июля будут отобраны 3 "лучших" работы.

В тройку лидеров попали работы следующих авторов:

Латыпов Константин Михайлович (camoroh13) (i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=78)

Kate_aries (i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=80)

Морозенко Роман (xxxcmv) (i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=87)

Было принято решение добавить в призеры еще одного дизайнера Инну Якушеву

i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=88

Конкурс закончен, победила работа Yakusheva Inna (ink_in)

i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=88

Всем кто принял участие в конкурсе огромное спасибо!

17 лет назад
pioneris
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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