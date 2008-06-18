Требуется нарисовать дизайн для математического портала. Все должно быть простым, строгим и понятным. Подробности в Техническом Задании. Жду Ваших предложений в комменты.
Разработка дизайна сайта для детского сада
Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада.
Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный!
Условия конкурса:
- Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание
- Второй этап - в течении недели, дизайнерами учавствующими в конкурсе, предлагаются варианты концепций дизайна
- Третий этап - из представленных работ, отбираются три призера
- Четвертый этап - в течении недели дорабатываются концепции дизайна
*Производится предоплата в размере 50$ призерам.
- Пятый этап - определяется победитель конкурса.
*Производится оплата в размере 450$ победителю.
Все присланные работы размещаются по адресу:
Первый и второй этапы закончены - 29 июня. Спасибо всем кто прислал свои конкурсные работы.
Начался третий этап - до 6 июля будут отобраны 3 "лучших" работы.
В тройку лидеров попали работы следующих авторов:
Латыпов Константин Михайлович (camoroh13) (i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=78)
Kate_aries (i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=80)
Морозенко Роман (xxxcmv) (i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=87)
Было принято решение добавить в призеры еще одного дизайнера Инну Якушеву
i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=88
Конкурс закончен, победила работа Yakusheva Inna (ink_in)
i-promoter.ru/rus/konkurs/?action=show&category=9&id=88
Всем кто принял участие в конкурсе огромное спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется дизайн для турестической фирмы! Очень крисивый! Желательно в предложении предоставить примеры работ по даной тематике! Спасибо, жду ответа!Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется сверстать шаблон дивами для dle 7.0 Шаблон должен состоять из шапки, трех колонок и подвала. Цветовая гамма и оформление как на скриншоте, шапка приблизительно как на vip-files.ruДизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуется Web-дизайнер для редактирования существующих сайтов и шаблонов. Необходимо знание html, css и простейших скриптов. Возможна сдельная оплата за каждый сделанный сайт. Объем сайтов от нескольких до 15-20 страниц.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуется создание сайта типа http://www.niagarastar.ru/ или похожего и его раскруткаДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходим Web 2.0 дизайн.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $5
Есть сайт. Нужно подобрать по 1 иллюстрации (фото) в каждый раздел. Разделы: Разработка логотипа Фирменный стиль Разработка Brand-book Брендинг Нейминг Разработка слогана ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Предлагаю Вашему вниманию работу над созданием дизайна для сайта портала о недвижимости neruhomosti.net. Задача дизайнера: создать легкий в просмотре, приятный в цветовой гамме и красивый дизайн для сайта. Обязательным условием является только сохранение ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброго всем времени суток. Портал - городской сайт. Нужно доработать его дизайн. Работает около года, существующий дизайн немного не устраивает, нуждается в доработке, хотя пиктограммки, всякая мелочевка в своё время была нарисована. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Тематика - предсказания, гадания.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад