Нужна мысль по дизайну сайта

Имеется сфера деятельности: Коучинг.

Компания оказывает консультационные услуги в области роста эффективности работы организации, консультационные услуги в области роста личной эффективности человека... в общем Коучинг.

Заданние расчитанно на то, что Вы знакомы с данной сферой деятельности и понимаете как это работает... визуально естественно понимаете и представляете =)

Не нужно рисовать дизайн, не нужно даже открывать визуальный мега редактор Paint!

Задача состоит в следующем:

Нужно на словах придумать лёгкую и понятную для восприятия картинку для сайта по вышезаданной тематике (предположим это будет блок width="100%" height="250")

Тоесть к примеру: Представьте лес.. зелёный.. лето, светит солнце... лесная полоса, деревья... тёмные пятна теней между деревьями... чуть отдаляемся от леса, видим слева направо лесную полосу... панорамный вид, синие облака над лесом... даже видны птички... растояние от нас до леса покрывает невысокая, жёлтая, наполовину подкошенная трава.. это поле... вы стоите на дороге... от места где вы стоите и наблюдаете за этой картиной идут следы ... помятая трава в сторону леса... эти следы делает человек.. он неуклюже направляется в сторону леса со скомканой в правой руке газетой... слева от вас стоит табличка с надписью "не пугайте кротов, дойдите до леса".

В таком же духе нужно придумать лёгкую!! и понятную для восприятия картинку для сайта.

Я придумал пример за доли секунд и несколько минут потратил на описание картинки. Соответственно, надеюсь, что у Вас воображение ещё лучше.

Оцениваю данный вид мозгоработы в 1wmz, т.к. по сути нужна только идея. Если потребуется нарисовать, то это будет другой тендер и другой бюджет.

Свои идеи излагайте прямо в сообщениях к тендеру, не нужно писать мне их на мыл и скидывать в аську. Также не нужно спрашивать у меня "что такое коучинг?" - я (предположим) не знаю что это такое, но взглянув на вашу идею, мне сразу должно быть понятно, что это именно ОН, а не то, что оставит после себя мужик в лесу :)

Спасибо за внимание, с нетерпением жду победителя тендера.