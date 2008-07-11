Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада. Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный! Условия конкурса: - Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание ...
Нужна мысль по дизайну сайта
Имеется сфера деятельности: Коучинг.
Компания оказывает консультационные услуги в области роста эффективности работы организации, консультационные услуги в области роста личной эффективности человека... в общем Коучинг.
Заданние расчитанно на то, что Вы знакомы с данной сферой деятельности и понимаете как это работает... визуально естественно понимаете и представляете =)
Не нужно рисовать дизайн, не нужно даже открывать визуальный мега редактор Paint!
Задача состоит в следующем:
Нужно на словах придумать лёгкую и понятную для восприятия картинку для сайта по вышезаданной тематике (предположим это будет блок width="100%" height="250")
Тоесть к примеру: Представьте лес.. зелёный.. лето, светит солнце... лесная полоса, деревья... тёмные пятна теней между деревьями... чуть отдаляемся от леса, видим слева направо лесную полосу... панорамный вид, синие облака над лесом... даже видны птички... растояние от нас до леса покрывает невысокая, жёлтая, наполовину подкошенная трава.. это поле... вы стоите на дороге... от места где вы стоите и наблюдаете за этой картиной идут следы ... помятая трава в сторону леса... эти следы делает человек.. он неуклюже направляется в сторону леса со скомканой в правой руке газетой... слева от вас стоит табличка с надписью "не пугайте кротов, дойдите до леса".
В таком же духе нужно придумать лёгкую!! и понятную для восприятия картинку для сайта.
Я придумал пример за доли секунд и несколько минут потратил на описание картинки. Соответственно, надеюсь, что у Вас воображение ещё лучше.
Оцениваю данный вид мозгоработы в 1wmz, т.к. по сути нужна только идея. Если потребуется нарисовать, то это будет другой тендер и другой бюджет.
Свои идеи излагайте прямо в сообщениях к тендеру, не нужно писать мне их на мыл и скидывать в аську. Также не нужно спрашивать у меня "что такое коучинг?" - я (предположим) не знаю что это такое, но взглянув на вашу идею, мне сразу должно быть понятно, что это именно ОН, а не то, что оставит после себя мужик в лесу :)
Спасибо за внимание, с нетерпением жду победителя тендера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн для страховой компании. Использовать природные цвета, дизайн должен быть в теплых тонах и радовать посетителя. меню и структуру можно использовать такую же как и на сайте http://moldasig.md/ ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен диз главной страницы. Концепт и понимание того что нужно есть. Нужен талантливый (и в меру адекватный ;-)) дизайнер, который реализует идею. Жду инфу с ценами, сроками и портфолио. Как "индикативный" ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужна шапка для сайта основной цвет шапки лазурный! тема : Бизнес,деньги,компютерДизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн сайта программы для оформления фотографий (рамки, открытки и т.п.) и сверстать три типовые страницы для него. Основные требования: - современный стиль (aква и т.п.); - лёгкость графических элементов; - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужен сайт по мебельной тематике. с флешбанером в шапке, Срок исполнения заказа до 7 дней. Цена 150-200 долларовДизайн сайтов38 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Требуется нарисовать дизайн для математического портала. Все должно быть простым, строгим и понятным. Подробности в Техническом Задании. Жду Ваших предложений в комменты.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется дизайн для турестической фирмы! Очень крисивый! Желательно в предложении предоставить примеры работ по даной тематике! Спасибо, жду ответа!Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется сверстать шаблон дивами для dle 7.0 Шаблон должен состоять из шапки, трех колонок и подвала. Цветовая гамма и оформление как на скриншоте, шапка приблизительно как на vip-files.ruДизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуется Web-дизайнер для редактирования существующих сайтов и шаблонов. Необходимо знание html, css и простейших скриптов. Возможна сдельная оплата за каждый сделанный сайт. Объем сайтов от нескольких до 15-20 страниц.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад