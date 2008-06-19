Сайт-визитка

Необходимо:

1. Проработать дизайн проекта (сайта-визитки)

2. Верстка

От Вас требуется:

1. Портфолио

2. Сайт www.w3c.org должен быть вашим другом на протяжении всего пункта 2. Т.к. Все страницы будут проверены на валидность html/xhtml/css

На текущий момент проект наботает на CMS Drupal, которая является существенным оверхедом в данном случае. В pm отвечу на возникшие у Вас вопросы.