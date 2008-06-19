Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада. Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный! Условия конкурса: - Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание ...
Сайт-визитка
Необходимо:
1. Проработать дизайн проекта (сайта-визитки)
2. Верстка
От Вас требуется:
1. Портфолио
2. Сайт www.w3c.org должен быть вашим другом на протяжении всего пункта 2. Т.к. Все страницы будут проверены на валидность html/xhtml/css
На текущий момент проект наботает на CMS Drupal, которая является существенным оверхедом в данном случае. В pm отвечу на возникшие у Вас вопросы.
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