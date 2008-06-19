Сайт-визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок488 просмотров

Необходимо:

1. Проработать дизайн проекта (сайта-визитки)

2. Верстка

От Вас требуется:

1. Портфолио

2. Сайт www.w3c.org должен быть вашим другом на протяжении всего пункта 2. Т.к. Все страницы будут проверены на валидность html/xhtml/css

На текущий момент проект наботает на CMS Drupal, которая является существенным оверхедом в данном случае. В pm отвечу на возникшие у Вас вопросы.

CSSDrupalHTML
17 лет назад
deepdive
Dive Deep 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сайта для детского сада

    $600

    Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада. Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный! Условия конкурса: - Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна мысль по дизайну сайта

    Имеется сфера деятельности: Коучинг. Компания оказывает консультационные услуги в области роста эффективности работы организации, консультационные услуги в области роста личной эффективности человека... в общем Коучинг. Заданние расчитанно на то, что Вы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для страховой компании

    $100

    Требуется разработать дизайн для страховой компании. Использовать природные цвета, дизайн должен быть в теплых тонах и радовать посетителя. меню и структуру можно использовать такую же как и на сайте http://moldasig.md/ ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн главной

    Нужен диз главной страницы. Концепт и понимание того что нужно есть. Нужен талантливый (и в меру адекватный ;-)) дизайнер, который реализует идею. Жду инфу с ценами, сроками и портфолио. Как "индикативный" ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта программы

    $100

    Требуется разработать дизайн сайта программы для оформления фотографий (рамки, открытки и т.п.) и сверстать три типовые страницы для него. Основные требования: - современный стиль (aква и т.п.); - лёгкость графических элементов; - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для Математического портала

    $200

    Требуется нарисовать дизайн для математического портала. Все должно быть простым, строгим и понятным. Подробности в Техническом Задании. Жду Ваших предложений в комменты.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для ТурФирмы

    $250

    Требуется дизайн для турестической фирмы! Очень крисивый! Желательно в предложении предоставить примеры работ по даной тематике! Спасибо, жду ответа!

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шаблон для dle 7.0

    $50

    Требуется сверстать шаблон дивами для dle 7.0 Шаблон должен состоять из шапки, трех колонок и подвала. Цветовая гамма и оформление как на скриншоте, шапка приблизительно как на vip-files.ru

    DLE
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад