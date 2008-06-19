Дизайн туристического портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок297 просмотров
#1$

Необходимо сделать дизайн-макет главной страницы туристического портала. Фирменный стиль, цветовая гамма и приблизительная структура в архиве.

Дизайны сайтов, которые понравились:

www.wien.info

www.budapestinfo.hu

www.ugor.com.ua

www.vilnus-tourism.lt

www.latviatourism.lv

www.rigatourism.lv

www.visit.london.com

www.hannover-tourism.de

Вот структура сайта и приблизительное решение: http://odex.com.ua

Работа на конкурсной основе, чей макет покажется самым привлекательным, будет дорабатывать его и прорисовывать остальные страницы. Так же обеспечим работой на ближайшие пол года:) За дополнительной информацией обращайтесь в ICQ: 451699555

17 лет назад
IT-PowerCode
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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