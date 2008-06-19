Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада. Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный! Условия конкурса: - Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание ...
Дизайн туристического портала
Необходимо сделать дизайн-макет главной страницы туристического портала. Фирменный стиль, цветовая гамма и приблизительная структура в архиве.
Дизайны сайтов, которые понравились:
Вот структура сайта и приблизительное решение: http://odex.com.ua
Работа на конкурсной основе, чей макет покажется самым привлекательным, будет дорабатывать его и прорисовывать остальные страницы. Так же обеспечим работой на ближайшие пол года:) За дополнительной информацией обращайтесь в ICQ: 451699555
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