Требуется дизайн+верстка (а точнее говоря - его обновление) для магазина ноутбуков. Пишите в приват - покажу нынешний дизайн и дизайны конкурентов, которых необходимо обойти )) Цену и срок обсуждаем в привате.
Дизайн существующего веб-сайта
У нас есть веб-сайт (на английском языке) по транспортировке автомобилей. Нужен немного более красочный и интересный дизаин. Наш веб-саит:www. car-transport.ca Дизайн который нам подходит это что-то вроде этого: http://www.thrifty.com/
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