Дизайн существующего веб-сайта

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Закрыт22 заявки708 просмотров

У нас есть веб-сайт (на английском языке) по транспортировке автомобилей. Нужен немного более красочный и интересный дизаин. Наш веб-саит:www. car-transport.ca Дизайн который нам подходит это что-то вроде этого: http://www.thrifty.com/

15 лет назад
alexbmw
Alex Rizayev 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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