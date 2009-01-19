Требуется редизайн сайта _www.city2a.ru + HTML верстка Есть лого и что то типа фирменного стиля Требования к верстке несложные - табличная верстка, кроссбраузерность. Предложения шлите на мыло [email protected] ...
Дизайн сайта
Необходимо создать дизайн сайта и интегрировать его в CMS. есть ТЗ.
Подробности при переписке.
оплата любым удобным способом.
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