У нас есть веб-сайт (на английском языке) по транспортировке автомобилей. Нужен немного более красочный и интересный дизаин. Наш веб-саит:www. car-transport.ca Дизайн который нам подходит это что-то вроде этого: http://www.thrifty.com/
Дизайн для форума Invision Power Board v2.3.5
Здравствуйте,
Нужно разработать индивидуальный дизайн (скин) для форума Invision Power Board v2.3.5
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