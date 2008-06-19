Дизайн для форума Invision Power Board v2.3.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок283 просмотра

Здравствуйте,

Нужно разработать индивидуальный дизайн (скин) для форума Invision Power Board v2.3.5

17 лет назад
Nemo_52
Nemo 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

exelstudio
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

exelstudio
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн существующего веб-сайта

    У нас есть веб-сайт (на английском языке) по транспортировке автомобилей. Нужен немного более красочный и интересный дизаин. Наш веб-саит:www. car-transport.ca Дизайн который нам подходит это что-то вроде этого: http://www.thrifty.com/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно изменить дизайн

    То что я сделал – смотрится однотонно, тускло, грустно (наверное потому что я это делать не умею) У меня есть вариант(psd файл- предоставлю). Основываясь на него надо нечто креативное, интересное. Сколько стоит ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн + верстка

    В приложении - эскизы и ТЗ. Можно не доделывать, а сделать "по мотивам". Пишите цену и сроки, пожалуйста. Все вопросы по работе на почту [email protected]

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн+Верстка

    Собственно нужен дизайн плюс вёрстка, для мониторинга инвестиционных проектов(HYIP). На вариацию скрипта от GoldCoders."HYIPLister". От вас: Желательно опыт дизайна на скрипты от GC. Адекватные сроки и цены. Сразу поясню,мне не ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно нужен шаблон обменника на DLE 7.0

    $100

    Нужен шаблон обменного пункта валют (WebMoney, RUpay, E-Gold и других) Сайт должен быть без лишней графики, но солидно выглядеть. + Вывод курса валют (с ЦБ или РБК) и форма-калькулятор как на сайте wmirk.ru ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется дизайн+верстка для магазина ноутбуков

    Требуется дизайн+верстка (а точнее говоря - его обновление) для магазина ноутбуков. Пишите в приват - покажу нынешний дизайн и дизайны конкурентов, которых необходимо обойти )) Цену и срок обсуждаем в привате.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $300

    Необходимо создать дизайн сайта и интегрировать его в CMS. есть ТЗ. Подробности при переписке. оплата любым удобным способом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Требуется редизайн сайта _www.city2a.ru + HTML верстка Есть лого и что то типа фирменного стиля Требования к верстке несложные - табличная верстка, кроссбраузерность. Предложения шлите на мыло [email protected] ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад