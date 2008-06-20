Дизайн и установка интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок404 просмотра

Разработка дизайна и установка интернет-магазина автомобильных аксессуаров.

Нужно:

1. Развернуть скрипт интернет-магазина со стандартным дизайном (скорее всего VamShop на хостинге от Agava).

2. Разработать логотип магазина автомобильных аксессуаров или доработать уже существующую идею (в зависимости от цены).

3. Разработать и подцепить новую «шапку» (хотя можно посмотреть и подрезать имеющийся вариант).

4. Сделать предварительную структуру каталога (тут тоже есть где посмотреть).

5. Настроить резервное копирование.

6. Объяснить как пополнять/править каталог (или дать ссылку почитать).

7. Интересные идеи и предложения по всяким улучшениям приветствуются (в случае утверждения и реализации оплачиваются дополнительно).

8. Ну, и желательно не пропадать бесследно после выполнения... ибо нужно иногда что-то «подкручивать» (тоже не бесплатно, разумеется).

Желательно чтобы Вы были из Москвы-Подмосквы, но не обязательно.

Примерно так. Пишите сколько будет стоит все удовольствие и где посмотреть примеры выполненных работ.

Оплата в Москве возможна наличными, иначе яндекс-деньгами.

Спасибо.

Дополнено:

свои CMS-ки пожалуйста не предлагайте... вдруг исчезнете - кому потом поддерживать?!

17 лет назад
dm299
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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