У нас есть веб-сайт (на английском языке) по транспортировке автомобилей. Нужен немного более красочный и интересный дизаин. Наш веб-саит:www. car-transport.ca Дизайн который нам подходит это что-то вроде этого: http://www.thrifty.com/
Дизайн и установка интернет-магазина
Разработка дизайна и установка интернет-магазина автомобильных аксессуаров.
Нужно:
1. Развернуть скрипт интернет-магазина со стандартным дизайном (скорее всего VamShop на хостинге от Agava).
2. Разработать логотип магазина автомобильных аксессуаров или доработать уже существующую идею (в зависимости от цены).
3. Разработать и подцепить новую «шапку» (хотя можно посмотреть и подрезать имеющийся вариант).
4. Сделать предварительную структуру каталога (тут тоже есть где посмотреть).
5. Настроить резервное копирование.
6. Объяснить как пополнять/править каталог (или дать ссылку почитать).
7. Интересные идеи и предложения по всяким улучшениям приветствуются (в случае утверждения и реализации оплачиваются дополнительно).
8. Ну, и желательно не пропадать бесследно после выполнения... ибо нужно иногда что-то «подкручивать» (тоже не бесплатно, разумеется).
Желательно чтобы Вы были из Москвы-Подмосквы, но не обязательно.
Примерно так. Пишите сколько будет стоит все удовольствие и где посмотреть примеры выполненных работ.
Оплата в Москве возможна наличными, иначе яндекс-деньгами.
Спасибо.
Дополнено:
свои CMS-ки пожалуйста не предлагайте... вдруг исчезнете - кому потом поддерживать?!
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