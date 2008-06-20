Маленькие корректировки дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок172 просмотра

Сайт www.znk-project.net

Нужно

Внести некоторые исправления в дизайн - врезать лого, сменить цвета лого.

Вставить контент(предоставим).

Кое где изменить кнопки(тоесть заменить английские надписи на русские).

Начало работы ASAP

17 лет назад
aumt
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kep
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

kep
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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