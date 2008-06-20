Поправить код дизайна сайта sunturkey.ru

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок262 просмотра

Нужно почистить и поправить код сайта http://sunturkey.ru , так чтоб сайт корректно мог отоброжаться во всех браузерах (пока только в IE как надо работает, если смотреть его через браузер Mozila то там ваще каша!), и был валиден.

Пишите свои предложения и цену, возможно дальнейшее сотрудничество

17 лет назад
kstya777
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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