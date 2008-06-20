Поправить код дизайна сайта sunturkey.ru

Нужно почистить и поправить код сайта http://sunturkey.ru , так чтоб сайт корректно мог отоброжаться во всех браузерах (пока только в IE как надо работает, если смотреть его через браузер Mozila то там ваще каша!), и был валиден.

Пишите свои предложения и цену, возможно дальнейшее сотрудничество