Flash для сайта

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Закрыт7 заявок250 просмотров

Есть сайт romanjirnih.com

На сайте есть правая верхняя область, которая не используется - там предполагаются блики, небольшие эффекты на флэш, освежающие статичность фона.

Проблема в том, что на сайте есть скрипт, который подгоняет разные картинки под разное разрешение монитора (вроде 4-6 штук картинок), соответственно требуется флэшер, который нарисует нужное количество разноразмерных флэш-роликов, несложных, просто чтобы были блики, например небольшая вспышечка бегала и т.д.

ОТ ВАС НУЖНЫ СРОКИ И СТОИМОСТЬ.

ПИСАТЬ ТОЛЬКО В АСЬКУ 401266117!!!!!!!!!

17 лет назад
access07
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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