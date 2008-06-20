Flash для сайта

Есть сайт romanjirnih.com

На сайте есть правая верхняя область, которая не используется - там предполагаются блики, небольшие эффекты на флэш, освежающие статичность фона.

Проблема в том, что на сайте есть скрипт, который подгоняет разные картинки под разное разрешение монитора (вроде 4-6 штук картинок), соответственно требуется флэшер, который нарисует нужное количество разноразмерных флэш-роликов, несложных, просто чтобы были блики, например небольшая вспышечка бегала и т.д.

ОТ ВАС НУЖНЫ СРОКИ И СТОИМОСТЬ.

ПИСАТЬ ТОЛЬКО В АСЬКУ 401266117!!!!!!!!!