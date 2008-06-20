Переделка шаблона для DLE 7.0

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Есть шаблон Firefly для DLE:

http://4dle.ru/skins/1147155823-yoo-firefly.html

в нём нужно изменить цветовую гамму по типу как в его светлой модификации:

http://www.newsof.net/download-scripts/datalifeengine-dle/download-remake-of-firefly-template-for-dle-datalife-engine.html

и внести ещё некоторые несложные изменения: сделать меню в колонке фиксированным, а не выпадающим, изменить написание рубрик в кратких новостях, там же сделать отступ текста от фото и т.п.

Устанавливаться будет на DLE 7.0.

DLE
17 лет назад
antsmi
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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