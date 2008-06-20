Редизайн 4 сайтов под Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок229 просмотров

Установлено 4 сайта с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть в сети не устраивают. Нужно 100% ширины и главное что бы были легкие на взгляд. Оставляйте свои контакты все детали обгоорим в аське или в личке. Цена указана за 4 сайта - то есть 4 шаблона.

Joomla
17 лет назад
kewlman
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Free-Creator
Creator Free 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$99
Человек, пообещал в течении 2х дней сделать (один шаблон), попросил предоплату. А теперь, просто не отвечает в аське! Контактные данные (обманщика) E-mail: [email protected] ICQ: 417525777 Будьте осторожны с данным человеком! Благо умудрился, не всю сумму отдать. Возможно он сменит "окраску", но почерк -останется. СОВЕТ ДЛЯ ВСЕХ! РАБОТА- ДЕНЬГИ! И НИКАКИХ - ПРЕДОПЛАТ!

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Free-Creator
Creator Free 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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