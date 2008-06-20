Есть шаблон Firefly для DLE: http://4dle.ru/skins/1147155823-yoo-firefly.html в нём нужно изменить цветовую гамму по типу как в его светлой модификации: http://www.newsof.net/download-scripts/datalifeengine-dle/download-remake-of-firefly-template-for-dle-datalife-engine.html и внести ещё некоторые несложные изменения: сделать меню в колонке фиксированным, ...
Дизайн для 2 сайтиков
Дизайн для двух сайтиков.
Простой, лаконичный, симпатичный.
Сайты оба одностраничные.
Первый - быстро, второй - до 10 дней есть время.
Жду предложений по ценам и срокам.
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