Требуется грамотный программист на ASP для срочной переделки магазина. Работа на примерно 30-40 часов Суть задачи - увеличение кол-во картинок у продуктов, изменение системы категорий, изменения стилей. Имеется подробное ТЗ что и как нужно сделать
Web design, software and SEO company in Israel, working in US, Russia and Israel.
We are constantly looking for new SEO tools, tricks and technologies.
If you have unique script or software that you have developed we can buy it as is.
Мы веб дизайн компания, работающая из Израиля с клиентами по всему миру.
Нам нужны PHP programmers, FLASH programmers, graphics artists, SEO writers
Если у Вас есть скрипт или сайт которые Вы хотите продать, мы рады будем об этом узнать.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на постоянную работу. Зарплата оговаривается индивидуально. Требования: - Хорошее знание HTML, MySQL, PHP5 + PHP4. - Понимание релационных БД, индексов, как работает БД - Понимание ООП - аккуратность, 100% обязательность - быстрый интернет - свободное время Хотелось бы - высшее образование - понмиание CSS/JS - ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Купим готовую программу построенения генеалогическго дерева написанную на php, asp Требования: наличие демо, описание возможностей программы.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нам нужно детальныое и подробное предложение на оптимизацию сайта на слова Лечение в Израиле, включая написание статей и покупку линков. Нужны два подробных предложения на два бюджета $1.5 в год / $2.5 в ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт15 лет назад
Шапка сайта сделана при помощи флеш и включает в себя бегущую строку, прокручивающуюся по горизонтали. Нужно изменить текст в этой бегущей строке. Саму анимацию нужно оставить как есть. Есть только SWF файл.Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется программист на C++ С ОПЫТОМ для разработки онлайн казиноВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1400
Нам снова требуется программист на языке PHP, для сдельной / постоянной работы на дому. Для работы на большом проекте. Требования: Доскональное знание базы данных MуSQL, знание программы Photoshop на рабочем уровне (нарезка и простейшая модификация изображений). Знание HTML и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $150
Нам требуется срочно HTML для сайта электронного магазина. Сайт состоит из двух частей: одна для продажи игрушек, вторая - для продажи кондитерских изделий. Все страницы имеют одинаковую структуру, есть отличия в левом меню и цветах. Нужно чтобы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта магазина, по типу www.toystore.co.il, но в других тонах (голубой и розовый) и более солидный. Все компоненты те жеЗакрыт15 лет назад
Задача: у нас есть скрипт (Smarty) который позволяюет показывать комбобоксы с чекбоксами как на сайте seloger.com этот скрипт не работает с dir=rtl lang=he, так как написан с помощью div - надо его преписать чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
требуется HTML верстальщик на удаленную работу / оплата по часам (укажите Ваш тариф). Наличие свободного времени, умение работать с FTP, Adobe Photoshop, навыки ручной верстки, знание HTML стандартов, CSS, высокое чувство ответстенности, обязательность, самоконтроль. Обязателен ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется программист на языке PHP, для сдельной / постоянной работы на дому. Доскональное знание базы данных MуSQL, знание программы Photoshop на рабочем уровне (нарезка и простейшая модификация изображений). Знание HTML и CSS на хорошем уровне. ...Закрыт17 лет назад
надо создать FLASH заставку для сайта как здесь http://www.nba.com/knicks/ только вместо игроков будут электроприборы. Картинки есть. Ширина 950 пикелей, высота как там. Всего 10 приборов. Хорошо бы все эффекты (кроме подписи и имени - этого не ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт17 лет назад
- $120
Имеется стандартная установка phpAdsNew Сайт получает код phpAdsNew (invocation code) и показывает баннеры. Надо написать надстройку, лучше через JS, чтобы баннеры менялись каждые 30 секунд. Через 30 секунд будут показыться баннеры из той же зоны.Закрыт17 лет назад
нужно написать скрипт который бы создавал на сервере поддомены - желательно без перезагрузки сервера и прочей лабуды. в работу входит написание скрипта и текстового php для проверки, установка на живом сервере, отклики на мыло по поводу ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
нам нужно построиьть сайт с регистрацией,и списком рассылок типа yahoogroops Человек будет регистрироваться, и согласно тому как он зарегистрировался (типа адвокат или каменщик или хлебопек, сутенер и т.д) получать возможность постить е-мэйл по адресу типа [email protected] сообщения приходят ...Закрыт17 лет назад
сайт на котором родители будут получать инфомарцию стоит ли им убивать свои детей или немного подождать, авось вырастут 1) посередине индекс категорий как на http://www.baby-place.com/index.php 2) чады и их предки где нибудь 3) поиск гугла 4) несколько интервью ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
нужно создать дизайн сайта, дизайн похож на defensenews.com 1) три главные статьи - без картинок 2) список дополнительных статей 3) баннеры (размер как defensenews.com) 4) левое меню 5) верхнее меню 6) ссылка на RSS 7) блок подписки на newsletter 8) несколько специальных ...Завершен17 лет назад
Требуется создание дизайна для сайта портала - индекс гидов, на английском языке. Должен включаеть в себя след блоки 1) баннер и лого 2) левое меню 3) блок регистрации 4) список географических мест combobox 6) выбранные гиды (3-5) 7) ...Завершен17 лет назад
Нужно поставить линки на сайт myisraeligift.com, желательно с сайтов связанных с израильской или еврейской тематикой. Ссылки должны простоять по крайней мере три месяцаПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад