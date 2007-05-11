надо создать FLASH заставку для сайта как здесь http://www.nba.com/knicks/ только вместо игроков будут электроприборы. Картинки есть. Ширина 950 пикелей, высота как там. Всего 10 приборов. Хорошо бы все эффекты (кроме подписи и имени - этого не ...