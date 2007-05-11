binamica

Михаил Леви binamica

 
49 летИзраиль/Иерусалим
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Web design, software and SEO company in Israel, working in US, Russia and Israel.

We are constantly looking for new SEO tools, tricks and technologies.

If you have unique script or software that you have developed we can buy it as is.

Мы веб дизайн компания, работающая из Израиля с клиентами по всему миру.

Нам нужны PHP programmers, FLASH programmers, graphics artists, SEO writers

Если у Вас есть скрипт или сайт которые Вы хотите продать, мы рады будем об этом узнать.

PHP

  • Переделка магазина

    Требуется грамотный программист на ASP для срочной переделки магазина. Работа на примерно 30-40 часов Суть задачи - увеличение кол-во картинок у продуктов, изменение системы категорий, изменения стилей. Имеется подробное ТЗ что и как нужно сделать

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    Требуется программист на постоянную работу. Зарплата оговаривается индивидуально. Требования: - Хорошее знание HTML, MySQL, PHP5 + PHP4. - Понимание релационных БД, индексов, как работает БД - Понимание ООП - аккуратность, 100% обязательность - быстрый интернет - свободное время Хотелось бы - высшее образование - понмиание CSS/JS - ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется предложение на оптимизацию сайта

    Добрый день! Нам нужно детальныое и подробное предложение на оптимизацию сайта на слова Лечение в Израиле, включая написание статей и покупку линков. Нужны два подробных предложения на два бюджета $1.5 в год / $2.5 в ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение существующей анимации

    Шапка сайта сделана при помощи флеш и включает в себя бегущую строку, прокручивающуюся по горизонтали. Нужно изменить текст в этой бегущей строке. Саму анимацию нужно оставить как есть. Есть только SWF файл.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется программист PHP

    $1400

    Нам снова требуется программист на языке PHP, для сдельной / постоянной работы на дому. Для работы на большом проекте. Требования: Доскональное знание базы данных MуSQL, знание программы Photoshop на рабочем уровне (нарезка и простейшая модификация изображений). Знание HTML и ...

    PHPHTMLCSS
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно требуется HTML верстка сайта магазина

    $150

    Нам требуется срочно HTML для сайта электронного магазина. Сайт состоит из двух частей: одна для продажи игрушек, вторая - для продажи кондитерских изделий. Все страницы имеют одинаковую структуру, есть отличия в левом меню и цветах. Нужно чтобы ...

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт для combobox с чекбоксами - cool!

    Задача: у нас есть скрипт (Smarty) который позволяюет показывать комбобоксы с чекбоксами как на сайте seloger.com этот скрипт не работает с dir=rtl lang=he, так как написан с помощью div - надо его преписать чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • HTML верстальщик

    требуется HTML верстальщик на удаленную работу / оплата по часам (укажите Ваш тариф). Наличие свободного времени, умение работать с FTP, Adobe Photoshop, навыки ручной верстки, знание HTML стандартов, CSS, высокое чувство ответстенности, обязательность, самоконтроль. Обязателен ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист PHP, Smarty, MySQL, AJAX doJo

    $1000

    Требуется программист на языке PHP, для сдельной / постоянной работы на дому. Доскональное знание базы данных MуSQL, знание программы Photoshop на рабочем уровне (нарезка и простейшая модификация изображений). Знание HTML и CSS на хорошем уровне. ...

    PHPMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание FLASH баннера

    надо создать FLASH заставку для сайта как здесь http://www.nba.com/knicks/ только вместо игроков будут электроприборы. Картинки есть. Ширина 950 пикелей, высота как там. Всего 10 приборов. Хорошо бы все эффекты (кроме подписи и имени - этого не ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Модернизация баннеров phpAdsNew

    $120

    Имеется стандартная установка phpAdsNew Сайт получает код phpAdsNew (invocation code) и показывает баннеры. Надо написать надстройку, лучше через JS, чтобы баннеры менялись каждые 30 секунд. Через 30 секунд будут показыться баннеры из той же зоны.

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание поддомена через скрипт

    нужно написать скрипт который бы создавал на сервере поддомены - желательно без перезагрузки сервера и прочей лабуды. в работу входит написание скрипта и текстового php для проверки, установка на живом сервере, отклики на мыло по поводу ...

    PHPLinuxApache
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт с регистрацией и группы рассылки

    нам нужно построиьть сайт с регистрацией,и списком рассылок типа yahoogroops Человек будет регистрироваться, и согласно тому как он зарегистрировался (типа адвокат или каменщик или хлебопек, сутенер и т.д) получать возможность постить е-мэйл по адресу типа [email protected] сообщения приходят ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта на тему "форум родителей"

    сайт на котором родители будут получать инфомарцию стоит ли им убивать свои детей или немного подождать, авось вырастут 1) посередине индекс категорий как на http://www.baby-place.com/index.php 2) чады и их предки где нибудь 3) поиск гугла 4) несколько интервью ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание дизайна сайта военных новостей

    $250

    нужно создать дизайн сайта, дизайн похож на defensenews.com 1) три главные статьи - без картинок 2) список дополнительных статей 3) баннеры (размер как defensenews.com) 4) левое меню 5) верхнее меню 6) ссылка на RSS 7) блок подписки на newsletter 8) несколько специальных ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайна для сайта портала - индекс гидов

    Требуется создание дизайна для сайта портала - индекс гидов, на английском языке. Должен включаеть в себя след блоки 1) баннер и лого 2) левое меню 3) блок регистрации 4) список географических мест combobox 6) выбранные гиды (3-5) 7) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$120
10 баллов
15 лет назад
Срочно требуется HTML верстка сайта магазина
Отличный работодатель! Четкое ТЗ к работе, всегда на связи- в любой момент можно обговорить возникшие трудности, к исполнителю относится с пониманием, и уважением! За честь было работать с Вами! Спасибо!
Александр выполнил работу в срок и качественно, возникшие замечания очень быстро исправил, всегда на связи, очень приятно общаться. Продолжим работать с ним и дальше!
Ответный отзыв
jcrow
48 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Написание программы для скачивания форума
Все отлично. Интересная задача, детальное ТЗ, никаких проблем с оплатой.
отлично выполненная работа, все вовремя, компетентно и грамотно. приятно работать!
Ответный отзыв
eugene_m
Евгений 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
$60
10 баллов
17 лет назад
Разработка PHP программы, plugin для FCKEditor
Сработались хорошо. Оплата полностью. С удовольствием буду работать еще.