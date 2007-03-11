jcrow

Александр Кононенко jcrow

 
48 летУкраина/Кропивницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

http://jcrow.kr.ua/files/cv.html

http://jcrow.kr.ua/files/portfolio.html

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Отзывы заказчиков
Skorp1k
Сергей 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$0
10 баллов
16 лет назад
Нужна помощь!
Все сделал быстро и качественно! Советую с ним работать :)
Сделал небольшую работу для Сергея. Нормально ставит задачу, исправно заплатил. Рекомендую.
Ответный отзыв
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Перенести MySQL базы из /var на /usr
Спасибо за своевременную и качественную помощь в настройке сервера.
serjio28
Сергей 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
16 лет назад
LAMP разработчик на удаленку
Грамотный и ответственный программист. Всегда выполняет работу в намеченные сроки. Рекомендую для сотрудничества.
Только приятные впечатления от сотрудничества. Адекватные задаче сроки. Всегда на связи для дополнительных консультаций и объяснений. Щепетилен в вопросах оплаты. Всегда вовремя и согласно договоренностям.
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binamica
49 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Написание программы для скачивания форума
отлично выполненная работа, все вовремя, компетентно и грамотно. приятно работать!
Все отлично. Интересная задача, детальное ТЗ, никаких проблем с оплатой.
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ktt
Украина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$400
9 баллов
17 лет назад
Php+smarty 16 форм
Отлично!
все замечательно
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