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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Все сделал быстро и качественно! Советую с ним работать :)
Ответный отзыв
Сделал небольшую работу для Сергея. Нормально ставит задачу, исправно заплатил. Рекомендую.
$0
10 баллов
16 лет назад
Спасибо за своевременную и качественную помощь в настройке сервера.
$100
10 баллов
16 лет назад
Грамотный и ответственный программист. Всегда выполняет работу в намеченные сроки. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Только приятные впечатления от сотрудничества. Адекватные задаче сроки. Всегда на связи для дополнительных консультаций и объяснений. Щепетилен в вопросах оплаты. Всегда вовремя и согласно договоренностям.
$300
10 баллов
17 лет назад
отлично выполненная работа, все вовремя, компетентно и грамотно. приятно работать!
Ответный отзыв
Все отлично. Интересная задача, детальное ТЗ, никаких проблем с оплатой.
$400
9 баллов
17 лет назад
Отлично!
Ответный отзыв
все замечательно