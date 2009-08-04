Houp

Надежда Houp

 
43 годаРоссия/Самара
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстрации. Иконки. Вектор.

Дизайнер-иллюстратор. Занимаюсь векторной графикой.

Разработчик иконок-пиктограмм.

Работать начинаю после предоплаты 50% или оплаты через Безопасные сделки.

Цены иконок от 10$ за одну. Точнее могу сказать только после ознакомления с ТЗ. Так что если хотите уточнить стоимость проекта пишите сообщение с техническим заданием (с указанием размера, количества и желаемой стилистики иконок).

Главная иконка для софта (или иконка-лого для сайта) от 60$ (зависит от максимального размера)

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Отзывы заказчиков
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Иконка программы SOURCE USB в стиле Vista
Рекомендую как ответственного исполнителя
Разрабатывала иконку для приложения. Сотрудничеством довольна. Четкое ТЗ и оплата без задержек. Отличный заказчик! =)
Ответный отзыв
sukebe
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$38
10 баллов
14 лет назад
Прив. проект для Надежды Лихачевой (дополнительно)
Как обычно - оперативно и качественно. Все бы фрилансеры так работали... :)
Интересный проект замечательного заказчика. Было очень приятно поработать. =)
Ответный отзыв
sukebe
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$98
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Надежды Лихачевой
Как всегда, отличная работа! Замечательные иконки, оперативно и в соответствии с моими пожеланиями. Спасибо!
Сотрудничеством довольна! Четкая постановка задачи, предоплата/оплата без задержек. Конструктивное общение в процессе работы над проектом. Рекомендую!
Ответный отзыв
sukebe
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Надежды Лихачевой
Отличная иконка для программы. Спасибо!
Отличный заказчик! Четкое задание, оплата без проблем.
Ответный отзыв
sukebe
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$84
10 баллов
14 лет назад
Иконки для программы
Всегда приятно работать с профессионалами. Надежда нарисовала отличные иконки, сделала это в срок и с учетом всех требований. Очень доволен результатом!
Сотрудничеством довольна! ТЗ четкое. Оплата без задержек. Иконочки для этого проекта было интересно рисовать. =)
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
16 отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$10/час
от $30от 5 дней
нет рейтинга