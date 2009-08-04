Иллюстрации. Иконки. Вектор.

Дизайнер-иллюстратор. Занимаюсь векторной графикой.

Разработчик иконок-пиктограмм.

Работать начинаю после предоплаты 50% или оплаты через Безопасные сделки.

Цены иконок от 10$ за одну. Точнее могу сказать только после ознакомления с ТЗ. Так что если хотите уточнить стоимость проекта пишите сообщение с техническим заданием (с указанием размера, количества и желаемой стилистики иконок).

Главная иконка для софта (или иконка-лого для сайта) от 60$ (зависит от максимального размера)