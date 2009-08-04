Иллюстрации. Иконки. Вектор.
Дизайнер-иллюстратор. Занимаюсь векторной графикой.
Разработчик иконок-пиктограмм.
Работать начинаю после предоплаты 50% или оплаты через Безопасные сделки.
Цены иконок от 10$ за одну. Точнее могу сказать только после ознакомления с ТЗ. Так что если хотите уточнить стоимость проекта пишите сообщение с техническим заданием (с указанием размера, количества и желаемой стилистики иконок).
Главная иконка для софта (или иконка-лого для сайта) от 60$ (зависит от максимального размера)
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Портфолио
- Картинки о фрилансе718 просмотров
- Иллюстрации для обучающей программы294 просмотра
- Иконки для страхования244 просмотра
- Заставка для игры.326 просмотров
- Иконки для мессенджера. Вектор.228 просмотров
- Иконки для онлайн-игры. Вектор.208 просмотров
- Леди в черном. Вектор.240 просмотров
- Карта для онлайн игры + гиф-анимация объектов.171 просмотр
- Аватарка по фото. Вектор.253 просмотра
- Юниты и объекты для Игры. Вектор.221 просмотр
- Логотип Петрович. Вектор.703 просмотра
- Персонаж и стикеры Птичка-синичка.256 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую как ответственного исполнителя
Ответный отзыв
Разрабатывала иконку для приложения. Сотрудничеством довольна. Четкое ТЗ и оплата без задержек. Отличный заказчик! =)
$38
10 баллов
14 лет назад
Как обычно - оперативно и качественно. Все бы фрилансеры так работали... :)
Ответный отзыв
Интересный проект замечательного заказчика. Было очень приятно поработать. =)
$98
10 баллов
14 лет назад
Как всегда, отличная работа! Замечательные иконки, оперативно и в соответствии с моими пожеланиями. Спасибо!
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна! Четкая постановка задачи, предоплата/оплата без задержек. Конструктивное общение в процессе работы над проектом. Рекомендую!
$100
10 баллов
14 лет назад
Отличная иконка для программы. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое задание, оплата без проблем.
$84
10 баллов
14 лет назад
Всегда приятно работать с профессионалами. Надежда нарисовала отличные иконки, сделала это в срок и с учетом всех требований. Очень доволен результатом!
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна! ТЗ четкое. Оплата без задержек. Иконочки для этого проекта было интересно рисовать. =)
Иконки и Пиксель-арт
16 отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
$10/час
от $30от 5 дней
нет рейтинга