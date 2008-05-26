Перенести MySQL базы из /var на /usr

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок199 просмотров

Проблема следующая: под /var выделено всего 5 ГБ, базам не хватает места, отсюда нестабильность в работе сервера, падения mysqld, поломка таблиц. ОС FreeBSD 6.2. Какое оптимальное и наиболее безболезненное решение проблемы? Перенос баз на другой раздел жесткого диска? Работа разовая, поэтому предлагаю исполнителям самим называть цену.

MySQL
17 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

jcrow
49 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Спасибо за своевременную и качественную помощь в настройке сервера.

Заявки фрилансеров

jcrow
49 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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