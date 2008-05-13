Настройка AS 2000 и RS 2005

Добрый день !

Есть такая проблема.

Исходные данные.

Домен — Win 2003.

Сервер «AUTOMAT» — на нем установлен AS 2000 (OLAP).

Сервер «SMIS04» — на нем установлен RS 2005.

В BIDS в проекте я обращаюсь к OLAP как к источнику данных.

В проекте в BIDS соединение с AS 2000 происходит через OLE DB.

При деплое проекта на сервер я получаю сообщение об ошибке "Не удалось установить соединение с источником данных "dsOLAPAutomat".

Как мне пояснили — это настраивается через Kerberos и делегирование.

Что я хочу : чтобы со мной связались по ICQ или Email и по шагам объяснили процедуру настройки.

P.S. Если вы не настраивали Reporting Service, AD и AS 2000, то не тратьте пожалуйста мое время. Спасибо за понимание.