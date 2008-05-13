Возникла проблема не запускается сервер .Сервер на LINUX . При перезагрузке грузится до Checking root filesystem........ /dev/contains a file system with errors , check forced. /dev/hda1: :=================== На ...
Донастройка поисковика aspseek (нужно срочно)
Есть хрошая машинка
(core2quad, 4gb, 2*500Gb) @ Debian
+Апач, Мускуль и т.д.
+Плеск
нужно ПОЛНОСТЬЮ донастроить поисковик ASPSeek (v. 1.2.15, взял тут http://janforman.com/aspseek/ )
т.е.:
+ отконфигурить его (он уже заинсталлен)
+ настроить крон ре/индекса
+ вывесить фронтенд поисковика на нужный сайт (коий уже расположен на этом же серваке)
+ "просветить" относительно данного поисковика по основным моментам программера
+ и т.д.
в дальнейшем потребуется дополнительная помощь по данной системе (обновление до новых версий, багфикс и т.д.) - за дополнительную плату
нужно СРОЧНО!!!
гарантирую разумную оплату
нужен гуру, уже знакомый с данным писковиком!
ЗЫ. сейчас при попытке:
aspseek@dom:/usr/local/aspseek/sbin$ ./index
Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/db.conf
Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/ucharset.conf
Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/stopwords.conf
Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/aspseek.conf
index: Can't create directory '': No such file or directory
aspseek@dom:/usr/local/aspseek/sbin
вылетает такая бяка...
может, это из-за того что не добавлено еще ни одного сайта на индексацию, может еще из-за чего-то...
желание у самого разобраться - есть, но времени - нет...
коего(времени) хватило только чтобы заинсталлить все эту штуку...
нужен чел который подскажет, поможет, поправит, нучит... и дальше будет помогать за $
В предложениях о сотрудничестве пишем насколько давно работаете с данным поисковиком, где его уже устанавливали, чего хотите за данную помощь сейчас и в примерно(!!!) в дальнейшем за помощь в обновлении до более новых версий (мне нужно понимать о каких деньгах идет речь - не более того)
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