Донастройка поисковика aspseek (нужно срочно)

Есть хрошая машинка

(core2quad, 4gb, 2*500Gb) @ Debian

+Апач, Мускуль и т.д.

+Плеск

нужно ПОЛНОСТЬЮ донастроить поисковик ASPSeek (v. 1.2.15, взял тут http://janforman.com/aspseek/ )

т.е.:

+ отконфигурить его (он уже заинсталлен)

+ настроить крон ре/индекса

+ вывесить фронтенд поисковика на нужный сайт (коий уже расположен на этом же серваке)

+ "просветить" относительно данного поисковика по основным моментам программера

+ и т.д.

в дальнейшем потребуется дополнительная помощь по данной системе (обновление до новых версий, багфикс и т.д.) - за дополнительную плату

нужно СРОЧНО!!!

гарантирую разумную оплату

нужен гуру, уже знакомый с данным писковиком!

ЗЫ. сейчас при попытке:

aspseek@dom:/usr/local/aspseek/sbin$ ./index

Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/db.conf

Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/ucharset.conf

Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/stopwords.conf

Loading configuration from /usr/local/aspseek/etc/aspseek.conf

index: Can't create directory '': No such file or directory

aspseek@dom:/usr/local/aspseek/sbin

вылетает такая бяка...

может, это из-за того что не добавлено еще ни одного сайта на индексацию, может еще из-за чего-то...

желание у самого разобраться - есть, но времени - нет...

коего(времени) хватило только чтобы заинсталлить все эту штуку...

нужен чел который подскажет, поможет, поправит, нучит... и дальше будет помогать за $

В предложениях о сотрудничестве пишем насколько давно работаете с данным поисковиком, где его уже устанавливали, чего хотите за данную помощь сейчас и в примерно(!!!) в дальнейшем за помощь в обновлении до более новых версий (мне нужно понимать о каких деньгах идет речь - не более того)