Востановление сервера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен10 заявок177 просмотров

Есть сервер с ОС FreeBSD 5.5

После неудачного падения сервера не работают сайты.

Требуется найти причину и восстановить работу.

17 лет назад
Mixal
Aleks 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
$150
1 день
Классная команда админов. Разобрались со всеми вопросами, быстро восстановили работу сервера. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад