Настроить Linux/Solaris сервер и некоторые прогр.

Ищу опытного системного администратора в Москве для установки/настройки Linux/Solaris сервера.

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1. Основная задача, для которой создается этот сервер

Сервер приложений нужен для того, чтобы запустить на нем наш сервис для обслуживания клиентов, которые купят у нас клиентское приложение.

Архитектура взаимодействия такая:

Клиентское приложение (разработанное нами) --> соединяется по интернету с нашим сервером на порту 9001 (443 – запасной порт) по статическому IP адресу --> этот порт и IP маршрутизируется так, чтобы попасть на определенный порт (который слушает наше серверное приложение) на сервере приложений.

Кроме того, этим клиентским приложением пользуются наши сотрудники. Я бы хотел, чтобы клиентское приложение ходило на тот же самый внешний IP адрес и порт, но соединение маршрутизировалось так, чтобы обмен данными между клиентским приложением и сервером происходил по локальной сети.

II. Второстепенные задачи, которые будет выполнять сервер

1)

Сервер будет также использоваться для того, чтобы на нем был запущен простой сайт под управлением Appache (можно установить XAMPP). Сайт должен быть доступен через Интернет

2)

Сервер будет использоваться как репозиторий для исходного кода программы. Репозиторий – SVN. Подключение к SVN должно быть возможно через Интернет

III. Оборудование

CPU – Intel Core 2 Quad 2.2Гц

RAM – 2 GB

HDD – 2 штуки * 500 GB SATA II

IV Программное обеспечение, которое будет необходимо установить и настроить Вам

- операционная система (либо Solaris 10, либо Linux)

- SUN JDK 1.6 (Java Development Kit) для этой операционной системы

- Appache Server

- SVN

V Дополнительные настройки сервера, которые я бы хотел, чтобы выполнили Вы

- предоставление этому серверу приложений статического IP адреса

- настройка жестких дисков так, чтобы в случае поломки одного из дисков, данные не были бы потеряны и не требовалось срочное вмешательство в сервер. Т.е. сервер продолжает работать (выслав по почте уведомление), а мы имеем время, чтобы позвать Вас установить новые диски.

- выделение трафика из общего трафика, потербляемого SRG (не в плане другой тарифный план, а просто чтобы мы понимали какой объем трафика пришелся именно на сервер)

- настройка удаленной консоли, чтобы из Windows управлять сервером приложений

- перезагружать в случае чего

- останавливать и запускать мои приложения

- запускать приложения в определенное время и дату (это будут Ant скрипты для архивирования, компиляции кода)

- выполнять резервное копирование

- настроить простейший мониторинг сервера и уведомление по электронной по почте

- свободное место на жестком диске

- загрузка процессора

- объем используемой оперативной памяти

- сделать так, чтобы программа, запущенная на сервере приложений могла копировать файлы с сервера на любой компьютер внутри локальной сети (под управлением Windows), но не на оборот. Т.е. зайдя в консоль управления сервером (или в программе запущенной по расписанию) можно как прочитать любой файл в локальной сети, так и записать файл на компьютер в локальной сети. Я не уверен, что это полностью реализуемо, но мне нужно выполнять ежедневное копирование базы данных (просто директория с точки зрения операционной системы), на другой компьютер.