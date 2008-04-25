Мне в BHOST.RU нужен удаленный системный администратор. Администрировать в основном нужно пользовательские серверы, работы собственно с виртуальным хостингом немного. Требования: опыт администрирования веб-серверов под FreeBSD и Linux. У себя мы используем FreeBSD/CentOS, ...
Настройка шлюза SL-014D
Требуется удалённая настройка шлюза SL-014D
С предложениями обрашаться по icq 258775514
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