Системное администрирование веб-серверов

Мне в BHOST.RU нужен удаленный системный администратор. Администрировать в основном нужно пользовательские серверы, работы собственно с виртуальным хостингом немного.

Требования: опыт администрирования веб-серверов под FreeBSD и Linux. У себя мы используем FreeBSD/CentOS, у пользователей бывает Debian/Ubuntu.

Оплата почасовая, примерный объем работы 20-30 часов в месяц, все работы несрочные - время реакции до суток вполне приемлемо. Конкретный уровень зарплаты зависит от квалификации и обсуждаете - предлагайте.

Пример задач, которые надо будет делать: установка openfiler.com на сервер под CentOS 5 (документация на англ. предоставляется).