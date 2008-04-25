FreeBSD+FreeRADIUS+биллинг

Имеется 3 сервера с настроенными FreeBSD, MPD, FreeRADIUS, MySQL, Apache. Есть VPN-туннель через L2TP (тоже настроен)

Задача - укротить FreeRADIUS, который сейчас не дает возможности сбрасывать сессию по таймауту, по времени суток, просто по времени

Обязательно нужен биллинг, работающий с freeradius и позволяющий сбрасывать сессии по условиям.

Два предыдущих человека не смогли справиться с задачей. Пожалуйста, пишите только если вы разбираетесь с приведенных технологиях. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Основную настройку необходимо осуществлять у нас В ОФИСЕ. Дальнейшие задачи можно решать удаленно.

Пожалуйста. оставляйте свои пожелания по цене и другие условия работы