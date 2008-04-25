Настройка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт7 заявок179 просмотров

Установить и настроить nginx+почту+eaccelerator для php+svn. на один домен в Gentoo Linux.

Предложения в личку по стоимости и срокам.

LinuxNginxPHPНастройка почты
17 лет назад
dkdf
Илья 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

svitalys
Виталий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад