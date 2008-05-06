Настройка сервера

Есть сервер, который находится под постоянным досом, но суть не в этом. На сервер доходит только отфильтрованный от доса трафик, однако у нас регулярно возникает ошибка 503 Service Temporarily Unavailable

В компании, которая занимается защитой, говорит что проблема на нашем сервере, а именно в криво поставленном апаче. Требуется поставить (переустановить) все основные серивисы на серверы, настроить фаервол, открыв доступ к серверу только определенной подсети. Подробнее в личной беседе.