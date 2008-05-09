Установить сайт Joomla на хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен9 заявок254 просмотра

Есть сайт на Joomla на хостинге, но доменное имя перевели на другой сайт. Нужно этот сайт установить на другое доменное имя на этом же хостинге (сайт уже создан).

Ваша стоимость проекта?

Joomla
17 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Crichton
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Спасибо, Андрей, за сотрудничество! Несмотря на возникшие затруднения, из-за специфики хостинга, - разобрался и довел дело до конца. Приятен в общении, всегда на связи. Удачи!

Заявки фрилансеров

Crichton
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад