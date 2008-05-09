Crichton

Андрей Crichton

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
JSunny
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Исправить ошибки в работе DLL
Все сделал быстро, объяснил как и что работает и написал документацию по изменениям и всему модулю в целом.
vzeufd
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$125
10 баллов
15 лет назад
Подобрать и отредактировать шаблоны для Wordpress
Быстро понял суть задания, качественно его выполнил.
shmurdyak
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Создание сайта 4х4 клуба (джип триал и т.п.)
Здравствуйте! Хотелось бы выразить вам благодарность! Очень ответственный исполнительный и высоко профессиональный человек. Приятно было работать вами. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Polyaxe
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Шаблон для Shop Script
Исключительно толковый исполнитель. Работа выполнена профессионально и быстро. Однозначно 10 из 10.
Заказчик четко формулирует задачу, оплату производит без задержек и в полном объеме. Работать было приятно.
Ответный отзыв
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Установить сайт Joomla на хостинг
Спасибо, Андрей, за сотрудничество! Несмотря на возникшие затруднения, из-за специфики хостинга, - разобрался и довел дело до конца. Приятен в общении, всегда на связи. Удачи!