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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
14 лет назад
Все сделал быстро, объяснил как и что работает и написал документацию по изменениям и всему модулю в целом.
$125
10 баллов
15 лет назад
Быстро понял суть задания, качественно его выполнил.
$500
10 баллов
15 лет назад
Здравствуйте! Хотелось бы выразить вам благодарность! Очень ответственный исполнительный и высоко профессиональный человек. Приятно было работать вами. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
$100
10 баллов
15 лет назад
Исключительно толковый исполнитель. Работа выполнена профессионально и быстро. Однозначно 10 из 10.
Ответный отзыв
Заказчик четко формулирует задачу, оплату производит без задержек и в полном объеме. Работать было приятно.
$20
10 баллов
16 лет назад
Спасибо, Андрей, за сотрудничество! Несмотря на возникшие затруднения, из-за специфики хостинга, - разобрался и довел дело до конца. Приятен в общении, всегда на связи. Удачи!