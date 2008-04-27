Мне в BHOST.RU нужен удаленный системный администратор. Администрировать в основном нужно пользовательские серверы, работы собственно с виртуальным хостингом немного. Требования: опыт администрирования веб-серверов под FreeBSD и Linux. У себя мы используем FreeBSD/CentOS, ...
Установить библиотеки на сервер
1.) FFmpeg-PHP (http://ffmpeg-php.sourceforge.net)
2.) Mplayer + Mencoder (http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html )
3.) flv2tool (http://inlet-media.de/flvtool2)
4.) LAME MP3 Encoder
5.) Libogg + Libvorbis (http://www.xiph.org/downloads)
Есть доступ SSH.
FFMPEG уже установлен.
Cрочно!
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