Установить библиотеки на сервер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт10 заявок191 просмотр

1.) FFmpeg-PHP (http://ffmpeg-php.sourceforge.net)

2.) Mplayer + Mencoder (http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html )

3.) flv2tool (http://inlet-media.de/flvtool2)

4.) LAME MP3 Encoder

5.) Libogg + Libvorbis (http://www.xiph.org/downloads)

Есть доступ SSH.

FFMPEG уже установлен.

Cрочно!

PHP
17 лет назад
Matisse
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров