Мониторинг сервера с функцией перезагрузки

Требуется написание скрипта мониторинга. Мониторин выполняет следующие функции:

1) Проверяет рабботоспостобность одного из сайтов.

2) Если сайт не досутпен более N минут, то перезагружает Апатч и MySQL.

Скрипт разумеется будет установлен на другом сервере, так как если проверяемый сервер повис, то и скрипт запуститься не сможет.

Пожалуйста оставляйте в заявках цену с сроки.