Мониторинг сервера с функцией перезагрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок235 просмотров

Требуется написание скрипта мониторинга. Мониторин выполняет следующие функции:

1) Проверяет рабботоспостобность одного из сайтов.

2) Если сайт не досутпен более N минут, то перезагружает Апатч и MySQL.

Скрипт разумеется будет установлен на другом сервере, так как если проверяемый сервер повис, то и скрипт запуститься не сможет.

Пожалуйста оставляйте в заявках цену с сроки.

MySQL
17 лет назад
takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$10
Всё очень быстро. Исключительно положительные эмоции от общения с Сергеем. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, ничего лишнего, моментальная оплата. Одним словом приятно работать.

Заявки фрилансеров

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад