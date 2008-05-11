Мне в BHOST.RU нужен удаленный системный администратор. Администрировать в основном нужно пользовательские серверы, работы собственно с виртуальным хостингом немного. Требования: опыт администрирования веб-серверов под FreeBSD и Linux. У себя мы используем FreeBSD/CentOS, ...
Мониторинг сервера с функцией перезагрузки
Требуется написание скрипта мониторинга. Мониторин выполняет следующие функции:
1) Проверяет рабботоспостобность одного из сайтов.
2) Если сайт не досутпен более N минут, то перезагружает Апатч и MySQL.
Скрипт разумеется будет установлен на другом сервере, так как если проверяемый сервер повис, то и скрипт запуститься не сможет.
Пожалуйста оставляйте в заявках цену с сроки.
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