Перенос сайта на битрикс 5.09 на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт4 заявки166 просмотров

Перенести существующий сайт, работающий на битрикс 5.09 на другой хостинг на битрикс 6.5. Т.е. перенести базу, настройки и функционал.

17 лет назад
redfrog
М.В. 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров