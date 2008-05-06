Настроить Project-сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок154 просмотра

Нужен специалист, который быстро и качественно настроит Project-сервер. Опыт обязателен.

Пишите в Аську, на мыло или звоните по телефону.

238267904

[email protected]

+380671136792

17 лет назад
Softwork
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров