Настройка Dovecot IMAP/POP3 Server и QMail

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Нужна помощь в настройке Dovecot IMAP/POP3 Server и QMail ну или ваш вариант. На сервере стоит Debian Webmin и нужно что бы через Webmin я мог управлять конфигом. Работа не сложная думаю

Debian
17 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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