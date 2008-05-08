Информация о настройке сервера

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Закрыт13 заявок259 просмотров

Здраствуйте!

Необходима детальная информация по настройке хостинг сервера(unix-подобного) с "нуля".

необходима информация по установке и настройке: MySQL,sendmail,апач,панели управления и.т.д

Хочу услышать предложения и цены...

MySQL
17 лет назад
netto
Box Lindo 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров