Здравствуйте! Требуется сменить ворованую версию CS-card уже купленной лицензионной. Или же устранить наполадки на нелицензионной версии.
Запуск сервера
Возникла проблема не запускается сервер .Сервер на LINUX . При перезагрузке грузится до
Checking root filesystem........
/dev/contains a file system with errors , check forced.
/dev/hda1: :===================
На нем установлено 2 сервера по CS1.6 сайт Игрового портала и TS сервер,
Нужно запустить и протестить чтобы не возникало таких проблем (=(=
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