Запуск сервера

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Возникла проблема не запускается сервер .Сервер на LINUX . При перезагрузке грузится до

Checking root filesystem........

/dev/contains a file system with errors , check forced.

/dev/hda1: :===================

На нем установлено 2 сервера по CS1.6 сайт Игрового портала и TS сервер,

Нужно запустить и протестить чтобы не возникало таких проблем (=(=

Linux
17 лет назад
RuSsMaN
Илья 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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