DLE создает большую нагрузку на сервер

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Завершен2 заявки172 просмотра

Проблема такова: меня хостер предупреждает о блокировке аккуанта, если не измениться нагрузка на сервер.

движок DLE

Хостинг: MCHOST

Тариф: VIP-1

Можно ли решить проблему и за какую сумму?

DLE
17 лет назад
BakST-STUDIO
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$25
1 день
Была решена проблема буквально за 20 минут! Была оптимизирована база данных и нагрузка на apache. Человек знает, что и как!
Было очень приятно общаться с человеком. Оплата мгновенная по завершению работы. Рекомендую, как честного и добропорядочного заказчика! С Уважением, Усов Владислав, Дизайн-студия NetSite

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад