Здраствуйте! Необходима детальная информация по настройке хостинг сервера(unix-подобного) с "нуля". необходима информация по установке и настройке: MySQL,sendmail,апач,панели управления и.т.д Хочу услышать предложения и цены...
DLE создает большую нагрузку на сервер
Проблема такова: меня хостер предупреждает о блокировке аккуанта, если не измениться нагрузка на сервер.
движок DLE
Хостинг: MCHOST
Тариф: VIP-1
Можно ли решить проблему и за какую сумму?
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