Есть хрошая машинка (core2quad, 4gb, 2*500Gb) @ Debian +Апач, Мускуль и т.д. +Плеск нужно ПОЛНОСТЬЮ донастроить поисковик ASPSeek (v. 1.2.15, взял тут http://janforman.com/aspseek/ ) т.е.: ...
Перенос сайта на VDS, обновление движка
Здравствуйте, мне необходимо переместить сайт с 9 поддоменами на выделенный сервер. На каждом поддомене стоит Wordpress 2.3 их нужно обновить и установить стандартный набор плагинов (Wordpress 2.5.1 Lecactus Power Pack 2). На одном поддомене стоит форум с движком phpBB, его тоже нужно обновить и настроить.
Также необходимо подправить верстку для корректного отображения во всех популярных браузерах (FF2, IE6/7, Oprea 9, Safari).
Оплата после выполнения работы, возможна поэтапная оплата (сделал поддомен - заплатили). Пишите ваши цены за выполнение всего задания в комментариях. В личку писать не нужно.
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