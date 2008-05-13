Перенос сайта на VDS, обновление движка

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок157 просмотров

Здравствуйте, мне необходимо переместить сайт с 9 поддоменами на выделенный сервер. На каждом поддомене стоит Wordpress 2.3 их нужно обновить и установить стандартный набор плагинов (Wordpress 2.5.1 Lecactus Power Pack 2). На одном поддомене стоит форум с движком phpBB, его тоже нужно обновить и настроить.

Также необходимо подправить верстку для корректного отображения во всех популярных браузерах (FF2, IE6/7, Oprea 9, Safari).

Оплата после выполнения работы, возможна поэтапная оплата (сделал поддомен - заплатили). Пишите ваши цены за выполнение всего задания в комментариях. В личку писать не нужно.

WordPress
17 лет назад
AFenics
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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