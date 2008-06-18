Настройка сервера и систем безопасности под ключ

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок250 просмотров

Нужно настроить сервер под хостинг (CentOS 5 + DirectAdmin), включая внесение изменение по безопасности (ipfw/iptables), перенести существующие проекты с другого сервера (около 200 сайтов общим размером ~40 гб), возможно, с обновлением отдельных компонентов (Apache, PHP, MySQL, zend - если потребуется) .

Не хостинг компания, проекты персональные.

Подробности - при контакте.

ApacheCentOSMySQLPHP
17 лет назад
Puhnasty
Джошуа 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
$70
1 день
Всё отлично. Сделали всё как хотел, быстро и качественно, с индивидуальными настройками под конкретные задачи. Никаких претензий, доволен! Спасибо.

Заявки фрилансеров

fatik
Артем 
43 года
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
17 лет назад