Настройка интернетовского вынь-сервака

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Закрыт7 заявок303 просмотра

Присматривается человек для сотрудничества.

Я ставлю в мск сервак под управлением Windows 2003 Web Enhanced Edition. В итоге будет голая винда и валяется ее дистибутив (лицензия).

Нужно настроить это все, чтобы на нем можно было без проблем хостить на нем n-ное количество сайтов. То бишь: иис, фтп, почта и прочая лабуда.

Интересуюсь, кто может это сделать и за сколько.

Это, так сказать, предварительный отбор, так что не обижайтесь, если никого не выберу. Но если заинтересуетесь - могу передумать и выбрать именно Вас.

17 лет назад
Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ruslanweb
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$70
2 дня
После того как всё было настроено и все вопросы решены заказчик исчез. Работу не оплатил. Никому не советую с ним сотрудничать.

Заявки фрилансеров

ruslanweb
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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