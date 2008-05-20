Настройка интернетовского вынь-сервака

Присматривается человек для сотрудничества.

Я ставлю в мск сервак под управлением Windows 2003 Web Enhanced Edition. В итоге будет голая винда и валяется ее дистибутив (лицензия).

Нужно настроить это все, чтобы на нем можно было без проблем хостить на нем n-ное количество сайтов. То бишь: иис, фтп, почта и прочая лабуда.

Интересуюсь, кто может это сделать и за сколько.

Это, так сказать, предварительный отбор, так что не обижайтесь, если никого не выберу. Но если заинтересуетесь - могу передумать и выбрать именно Вас.