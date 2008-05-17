Free BSD Server

Я потратил почти две недели уговаривая человека, сделавшего предложение и выигравшего тендер, прийти и таки сделать работу. Сначала по его инициативе договорились перенсти сроки на через выходные, так как текущие у него заняты. Но на следующей неделе в четверг он от работы отказался, так как на выходные сформировались планы "на рыбалку водку пить".