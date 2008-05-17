Free BSD Server

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Закрыт2 заявки365 просмотров

РАБОТА В КИЕВЕ, УДАЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Архитектура сети в приложение.

Необходимо с нуля проинсталлировать и настроить Free BSD Server, основное назначение - прокси, через который в локалку попадает интернет. На сервере неообхоимо поднять и настроить proxy SQUID и NAT.

Из софта:

Apache

PHP

MySQL

Mantis

Также нужно настроить DMZ.

Работу необходимо сделать за один день на выходные или в будни после 19:00 у нас в офисе в центре Киева (5 мин от м. Унивреситет, Золотые Ворота, Театральная).

ApacheMySQLPHP
17 лет назад
kmitrofanskiy
46 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sadmin
48 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Я потратил почти две недели уговаривая человека, сделавшего предложение и выигравшего тендер, прийти и таки сделать работу. Сначала по его инициативе договорились перенсти сроки на через выходные, так как текущие у него заняты. Но на следующей неделе в четверг он от работы отказался, так как на выходные сформировались планы "на рыбалку водку пить".

Заявки фрилансеров

sadmin
48 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад