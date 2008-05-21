Необходимо настроить bind

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Завершен8 заявок184 просмотра

Необходимо настроить bind

можно и на 1 тестовую зону, для примера.

ubuntu

Ubuntu
17 лет назад
butuzov
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$5
Все в полном ажуре. кроме собственно конфига для бинда, провел мне консультацию и морально поддерживал в течении часа. пробелму нашли решили. человек знает опредленно что делает. Сергей ,все очень класно - спасибо.
Очень приятно работать с Олегом. Четко ставит задачу и своевременно оплачивает работу. Рекомендую.

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webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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