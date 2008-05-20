РАБОТА В КИЕВЕ, УДАЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. Архитектура сети в приложение. Необходимо с нуля проинсталлировать и настроить Free BSD Server, основное назначение - прокси, через который в локалку попадает ...
Проблема с Хостингом
Проблема с Хостингом - нужно решить:
Сайт работал прекрано, после вдруг перестал открываться, выдает следующее: http://www.tvoymarket.ru/ - перекидывает на хостинг и пишет:
"Пользователь превысил лимит на количество одновременно исполняемых CGI. В данный момент исполнение невозможно. Попробуйте позже."
В хостинге говорят что скрипты не оптимизированны, хотя это бред, до этого работало все прекрасно и посещаемость была выше на 15%.
Нужно решить проблему - хостинг hc.ru и как запасной вариант перенести сайт на другой хостинг.
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