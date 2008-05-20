Проблема с Хостингом

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Завершен2 заявки178 просмотров

Проблема с Хостингом - нужно решить:

Сайт работал прекрано, после вдруг перестал открываться, выдает следующее: http://www.tvoymarket.ru/ - перекидывает на хостинг и пишет:

"Пользователь превысил лимит на количество одновременно исполняемых CGI. В данный момент исполнение невозможно. Попробуйте позже."

В хостинге говорят что скрипты не оптимизированны, хотя это бред, до этого работало все прекрасно и посещаемость была выше на 15%.

Нужно решить проблему - хостинг hc.ru и как запасной вариант перенести сайт на другой хостинг.

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

GrandAgr
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$10
Огромное спасибо человеческое, помогли в трудную минутку.
Было приятно работать и оплату провел быстро.

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GrandAgr
Андрей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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