Настройка Project Server 2007

У нас установлен Project Server 2007, но он некорректно работает. 1. Не работает синхронизация с Active Directory. Новые работники не появляются в списке пользователей Project Server, а старые не становятся неактивными. Если вводить пользователей вручную, то не получается потом зайти на страницу редактирования этих пользователей, а их трудовые реурсы числятся извлеченными. 2. Не работает сервис доступа через интернет, т.е. удаленно работать не получается. Здесь же проблема доступа к SharePoint Services 3.0. Необходимо исправить эти косяки, возможно потребуется переустановка "с нуля".