Администрирование IP PBX Asterisk SIP (удаленно)

Первоначальное программирование и дальнейшее тех. обслуживание IP PBX Asterisk.

Опыт работы от 3-х лет. Самостоятельно реализованные проекты.

Необходимо построить распределенную абонентскую телефон.сеть через публичный интернет.

Центральный коммутатор (сервер IP PBX ) – распределенные офисы (IP телефонный аппарат/шлюз)

1. Запрограммировать IP-сервер, установив ПО Asterisk и обеспечив соответствующую маршрутизацию потока, интегрировать IP-Сервер по потоку E1 c существующей АТС. (позволяющий принять не более120 (сто двадцати) цифровых одновременных голосовых соединений через поток ISDN PRI)

Обеспечить на IP-Сервере следующие базовых функций учрежденческой АТС:

а) переадресация вызовов (безусловная / по условию) на любой номер или группу номеров внешних/внутренних/мобильных);

б) удержание вызовов;

в) парковка вызовов;

г) перехват вызовов по номеру абонента или в пределах группы;

д) перенаправление вызовов на другой номер, группу номеров или ящик голосовой почты;

е) вызов любого из абонентов предприятия будет осуществляется набором короткого номера (3 или 4 цифры) (определяет Заказчик при согласовании ТЗ);

ж) любой абонент сети может пользоваться услугами IP-телефонии, также как и услугами выхода в телефонную сеть общего пользования или обычной междугородней связи.

З) Создать IVR (интерактивное голосовое меню). Функция виртуального секретаря через интерактивное голосовое меню:

- Приветствие и оглашение функций голосового меню;

- Доступ к пунктам голосового меню путем донабора номера пункта меню;

- Доступ к абонентам телефонной сети путем донабора внутреннего номера;

- Доступ к голосовым почтовым ящикам абонентов путем донабора номера почтового ящика.

Примечание: Конкретный план нумерации и текст голосового меню согласовываются в техническом задании (ТЗ).

2 Организовать возможность осуществления конференц-связи и управление конференциями.

3. Подключить модуль записи разговоров с общим временем записи, ориентировочно – 2-х часов в день на абонента;

4. Подключить модуль мониторинга звонков;

5. Обеспечить дистанционное управление сервером VoIP-коммуникаций через Интернет с применением стандартного браузера;

6. Организовать прием и отправку факсимильных сообщений по IP-сети.

Предоставить резюме, примерную схему организации работы сети, примерную комплектацию и стоимость (в Москве) сервера. Все оборудование д.б. сертифицировано сертификатом СС.

[email protected]

Бюджет обсуждается.