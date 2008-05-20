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Администрирование IP PBX Asterisk SIP (удаленно)
Первоначальное программирование и дальнейшее тех. обслуживание IP PBX Asterisk.
Опыт работы от 3-х лет. Самостоятельно реализованные проекты.
Необходимо построить распределенную абонентскую телефон.сеть через публичный интернет.
Центральный коммутатор (сервер IP PBX ) – распределенные офисы (IP телефонный аппарат/шлюз)
1. Запрограммировать IP-сервер, установив ПО Asterisk и обеспечив соответствующую маршрутизацию потока, интегрировать IP-Сервер по потоку E1 c существующей АТС. (позволяющий принять не более120 (сто двадцати) цифровых одновременных голосовых соединений через поток ISDN PRI)
Обеспечить на IP-Сервере следующие базовых функций учрежденческой АТС:
а) переадресация вызовов (безусловная / по условию) на любой номер или группу номеров внешних/внутренних/мобильных);
б) удержание вызовов;
в) парковка вызовов;
г) перехват вызовов по номеру абонента или в пределах группы;
д) перенаправление вызовов на другой номер, группу номеров или ящик голосовой почты;
е) вызов любого из абонентов предприятия будет осуществляется набором короткого номера (3 или 4 цифры) (определяет Заказчик при согласовании ТЗ);
ж) любой абонент сети может пользоваться услугами IP-телефонии, также как и услугами выхода в телефонную сеть общего пользования или обычной междугородней связи.
З) Создать IVR (интерактивное голосовое меню). Функция виртуального секретаря через интерактивное голосовое меню:
- Приветствие и оглашение функций голосового меню;
- Доступ к пунктам голосового меню путем донабора номера пункта меню;
- Доступ к абонентам телефонной сети путем донабора внутреннего номера;
- Доступ к голосовым почтовым ящикам абонентов путем донабора номера почтового ящика.
Примечание: Конкретный план нумерации и текст голосового меню согласовываются в техническом задании (ТЗ).
2 Организовать возможность осуществления конференц-связи и управление конференциями.
3. Подключить модуль записи разговоров с общим временем записи, ориентировочно – 2-х часов в день на абонента;
4. Подключить модуль мониторинга звонков;
5. Обеспечить дистанционное управление сервером VoIP-коммуникаций через Интернет с применением стандартного браузера;
6. Организовать прием и отправку факсимильных сообщений по IP-сети.
Предоставить резюме, примерную схему организации работы сети, примерную комплектацию и стоимость (в Москве) сервера. Все оборудование д.б. сертифицировано сертификатом СС.
Бюджет обсуждается.
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