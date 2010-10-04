PHP программист

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Требуется программист на постоянную работу.
Зарплата оговаривается индивидуально.
Требования:
- Хорошее знание HTML, MySQL, PHP5 + PHP4.
- Понимание релационных БД, индексов, как работает БД
- Понимание ООП
- аккуратность, 100% обязательность
- быстрый интернет
- свободное время
Хотелось бы
- высшее образование
- понмиание CSS/JS
- знание SMarty
- умение разбираться в чужом коде
- рекомендации
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