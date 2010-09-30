Программист jQuery

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки142 просмотра
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На разовую работу, требуется программист с отличным знанием jQuery и хорошим багажом выполненых проектов.

В самом jQuery нужно будет оперировать ui, cookies, widget (ну может быть еще чем)

Часть скрипта уже есть, нужно сделать не сложную модернизацию.

PS. если работаете только по предоплате, проходите мимо объявления, плачу либо по факту, либо через "гаранта"

jQuery
13 лет назад
vkusnosti
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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