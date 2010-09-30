Программист jQuery

Команду стартапа ищется удаленный разработчик на python/django. Работа примерно на 2 месяца, полная занятость. Цель - запустить первую версию проекта. В дальнейшем, если проект "пойдет", перейдем на постоянное сотрудничество. Зарплата от 25 до 40 т.р. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На разовую работу, требуется программист с отличным знанием jQuery и хорошим багажом выполненых проектов.
В самом jQuery нужно будет оперировать ui, cookies, widget (ну может быть еще чем)
Часть скрипта уже есть, нужно сделать не сложную модернизацию.
PS. если работаете только по предоплате, проходите мимо объявления, плачу либо по факту, либо через "гаранта"
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