Программист PHP

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Требования:

- Мужчина от 23 до 35 лет;·

- Опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности;·

- Отличные знания PHP4 и PHP5 (ООП, новый DOM-extension);·

- Уверенное знание SQL, опыт работы с MySQL (через mysql, mysqli и ADODB);

- HTML, CSS, JavaScript - обязательно (на высоком уровне);

- Навыки работы в UNIX-среде (FreeBSD) - настройка Apache, MySQL, PHP;·

- Способность разбираться в чужих кодах и умение их дорабатывать;

- Опыт создания и поддержка технической документации.

Обязанности:

- Участие в разработке и детализации требований к новым проектам и функционалу·

- Участие в процессе планирования и оценки задач·

- Создание, реализация технических задач обычной и повышенной сложности·

- Ведение технической документации.

Личные качества:

- Умение работать в команде·

- Энергичность, целеустремленность·

- Желание развиваться и расти

Приветствуется:

- Знание ООП-языков высокого уровня, ООП-шаблонов;·

- Опыт работы с СУБД, поддерживающими транзакции и хранимые процедуры;·

- Хорошие знания UNIX - shell-scripting и т.п.

Условия работы:

- Работа в офисе. Полный рабочий день пон.-пят. с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00

- Официальное трудоустройство·

- Возможность карьерного роста·

- Заработная плата - по результатам собеседования·

- Испытательный срок - 1 месяц.

Просьба указывать свои пожелания по заработной плате.

PHP
13 лет назад
ollsoft
Олег 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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