Программист PHP

Приглашаем к сотрудничеству Flash-разработчика. Профессиональные навыки: опыт работы с XML программная (нелинейная) анимацией Flash Media Server Wowza Кодирование с помощью ffmpeg и MEncoder Знакомство с Papervision3d или подобными API Желательно проекты с использованием Flex Технический английский. Наличие законченных проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Мужчина от 23 до 35 лет;·
- Опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности;·
- Отличные знания PHP4 и PHP5 (ООП, новый DOM-extension);·
- Уверенное знание SQL, опыт работы с MySQL (через mysql, mysqli и ADODB);
- HTML, CSS, JavaScript - обязательно (на высоком уровне);
- Навыки работы в UNIX-среде (FreeBSD) - настройка Apache, MySQL, PHP;·
- Способность разбираться в чужих кодах и умение их дорабатывать;
- Опыт создания и поддержка технической документации.
Обязанности:
- Участие в разработке и детализации требований к новым проектам и функционалу·
- Участие в процессе планирования и оценки задач·
- Создание, реализация технических задач обычной и повышенной сложности·
- Ведение технической документации.
Личные качества:
- Умение работать в команде·
- Энергичность, целеустремленность·
- Желание развиваться и расти
Приветствуется:
- Знание ООП-языков высокого уровня, ООП-шаблонов;·
- Опыт работы с СУБД, поддерживающими транзакции и хранимые процедуры;·
- Хорошие знания UNIX - shell-scripting и т.п.
Условия работы:
- Работа в офисе. Полный рабочий день пон.-пят. с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00
- Официальное трудоустройство·
- Возможность карьерного роста·
- Заработная плата - по результатам собеседования·
- Испытательный срок - 1 месяц.
Просьба указывать свои пожелания по заработной плате.
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