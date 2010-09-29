Сделать маленькое Flash или Flex приложение

Задача такова. Нужно загружать видео через ВК.API (vk.com) в контакт. Списком, по-очереди, видеофайлы более 300 МБ. (может быть и по 10 видео, и по 20, а иногда и больше)

Пугаться не стоит, т.к. приложение только для меня (соответственно можно использовать ЛЮБЫЕ сырцы из паблика). Меня не волнует графическая оболочка, мне нужно - чтобы работало.

Могу хоть вручную прописывать список файлов, если покажете куда.

Если кто-нибудь напишет, то потом будут предложения работы с гораздо большей оплатой.

Писать только в icq 326078263.

p.s. Уже писал такое через питон, но там появились серьёзные проблемы с подгрузкой файла в код (во флеше таких точно не будет), так что, часть post-запросов у меня есть.

p.p.s. Оплачу на ЯД, мобильный, или любые другие способы, доступные в терминалах (WM не доступен :(..)